06:27, 26 апреля 2026

ВСУ ударили по трубопроводу с серной кислотой в российском городе

БПЛА повредил трубопровод с серной кислотой в Череповце, пострадало пять человек
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Вологодскую область повреждения получил трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит» в Череповце. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале.

Возгорания не было, специалисты сделали замеры воздуха — превышения предельно допустимой концентрации токсичных веществ в воздухе нет.

Предварительно пострадали пять человек, все они полчили ожоги от серной кислоты. Пострадавших доставили в Вологодскую областную больницу № 3.

Ранее стало известно о том, что в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь погиб человек.

