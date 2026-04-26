22:19, 26 апреля 2026

В Германии призвали как можно скорее ввести обязательный призыв

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Премьер-министр Баварии и председатель партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер в интервью Bild призвал как можно скорее ввести в Германии обязательную военную службу по призыву.

По его словам, если Бундесвер должен стать крупнейшей армией Европы, без такого шага не обойтись, поскольку добровольная служба не позволит обеспечить численность в 460 тысяч человек, включая резервистов, которую озвучил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Поэтому обязательная военная служба должна быть введена как можно скорее и, кроме того, нужна концепция подготовки резервистов», — выразил уверенность Зедер.

22 апреля Министерство обороны ФРГ обнародовало стратегию развития вооруженных сил до 2039 года под названием «Ответственность за Европу». В документе Россия объявлена «главной угрозой».

Писториус, комментируя стратегию, заявил, что Германия должна создать самую сильную регулярную армию Европы. По его словам, численность действующих военнослужащих необходимо довести минимум до 260 тысяч человек, а вместе с резервом в бундесвере должны служить до 460 тысяч человек.

