В ЛНР сообщили о погибших в результате атаки дрона ВСУ

12:38, 26 апреля 2026

Пасечник: В ЛНР в результате атаки украинского дрона погибли три человека
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

В Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека. Об этом сообщил в мессенджере Max глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Трагедия произошла вчера вечером в селе Булгаковка Кременского муниципального округа. Вражеский БПЛА прицельно ударил по молодежи, которая была на улице около дома», — написал он.

По словам главы региона, в результате атаки погибли двое 18-летних юношей и одна 28-летняя девушка, еще три человека получили ранения.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на Севастополь. Над Черным морем и Севастополем противовоздушной обороной и мобильными огневыми группами было уничтожено 43 украинских БПЛА. В пресс-службе правительства города сообщили, что четверым пострадавшим была оказана медицинская помощь.

