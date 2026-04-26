Стало известно о состоянии пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь

Четверым пострадавшим в результате атаки ВСУ на Севастополь оказали медпомощь

Четверым пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь оказали медицинскую помощь. Об их состоянии сообщили в пресс-службе правительства города, передает РИА Новости.

«Всем раненым оказана помощь. Здоровью ничего не угрожает», — приводит агентство сообщение пресс-службы.

ВСУ атаковали Севастополь вечером 25 апреля. Над Черным морем и Севастополем противовоздушной обороной и мобильными огневыми группами было уничтожено 43 украинских беспилотника.

В 04:29 26 апреля губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе вновь работает противовоздушная оборона и мобильные огневые группы. Также он рассказал, что обломки одного из сбитых дронов попали в отделение кардиологии в первой городской больнице.