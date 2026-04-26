Севастополь вновь подвергся атаке ВСУ

Развожаев: В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ

Севастополь второй раз за ночь подвергся атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил в 04:29 26 апреля губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, в городе вновь работает противовоздушная оборона (ПВО) и мобильные огневые группы.

По предварительной информации, уже сбито еще четыре воздушных цели в районе Северной стороны.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

До этого воздушная тревога в Севастополе была объявлена в 21:30 25 апреля. Всего за несколько часов военные сбили 43 вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В результате атаки, погиб один человек, еще трое пострадали.