40 лет Чернобылю. Как одна страшная ночь изменила мир?

Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 26 апреля 2026Россия

В России ужесточили порядок получения пособий иностранцами

В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С 1 апреля 2027 года в России изменится порядок получения выплаты иностранцами. Речь идет о едином пособии, которое полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет с доходом ниже прожиточного минимума на человека, если они являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поправкам, для назначения детского пособия иностранцам следует «постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет». Исключение: люди, получившие гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), участники программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

«Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки», — комментирует член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ранее стало известно о появлении новой семейной налоговой выплаты. Однако положена она будет лишь узкой группе малоимущих работающих родителей. Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов, семья из четырех человек попадает под действие льготы при совокупном годовом доходе порядка 1,28 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Генштабе России оценили перспективы переговоров с США по Украине

    В России ужесточили порядок получения пособий иностранцами

    В МИД усомнились в разделении «европейских ценностей» Украиной

    Названы факторы непростой экономической ситуации в России

    Оценены шансы «Баварии» оформить требл

    Перечислены главные смертоносные заболевания на ближайшие пять лет в России

    Российскую учительницу сделали проституткой

    Песков рассказал об «истерике» Киева

    Уехавший из России известный блогер рассказал о чате иноагентов

    НАСА назвало идеальным запуск ракеты «Союз-2.1а»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok