В России ужесточили порядок получения пособий иностранцами

В России утвердили ценз оседлости для получения детских пособий

С 1 апреля 2027 года в России изменится порядок получения выплаты иностранцами. Речь идет о едином пособии, которое полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет с доходом ниже прожиточного минимума на человека, если они являются гражданами России и постоянно проживают на территории РФ. Об этом пишет ТАСС.

Согласно поправкам, для назначения детского пособия иностранцам следует «постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет». Исключение: люди, получившие гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), участники программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.

«Новые условия ориентированы на то, чтобы единое пособие не оформлялось подряд всем приезжим, получившим статус совсем недавно, и чтобы у граждан было ощущение порядка в системе поддержки», — комментирует член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Ранее стало известно о появлении новой семейной налоговой выплаты. Однако положена она будет лишь узкой группе малоимущих работающих родителей. Как сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов, семья из четырех человек попадает под действие льготы при совокупном годовом доходе порядка 1,28 миллиона рублей.

