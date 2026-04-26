02:19, 26 апреля 2026Россия

Вернувшиеся из плена российские солдаты рассказали об условиях в украинском плену

Рен ТВ: Пленных российских солдат 9 мая заставили 4 часа ходить вокруг плаца
Евгений Силаев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пленных российских солдат в качестве «поздравления» с 9 мая заставили четыре часа ходить вокруг плаца. Об этом вернувшиеся из плена военнослужащие рассказали телеканалу Рен ТВ.

«У нас пять колоний было, наша колония самая плохая была. На 9 мая знаете, как поздравили? Заставили четыре часа ходить вокруг плаца», — рассказал военнослужащий Тимур Багаудинов.

Отмечается, что вернувшиеся из плена солдаты неохотно отвечают на условиях содержания в плену и подчеркивают, что только сейчас задышали полной грудью.

Ранее в Минобороны РФ отчитались, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года, по формуле «175 на 175».

