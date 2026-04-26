Минобороны России: Системы ПВО за ночь сбили 203 беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России сотни беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны России, пишет РИА Новости.

Так, системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 203 дрона над Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областями. Также БПЛА были перехвачены в Московском регионе, Республике Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами Севастополь. Глава города-героя Михаил Развожаев рассказал о серьезных последствиях массированной вражеской атаки.