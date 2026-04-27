20:54, 27 апреля 2026

Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Jamie Christian aka Giant / YouTube

Звезду британского шоу «Гладиаторы» (Gladiators) на телеканале BBC One Джейми Бигга выгнали из проекта из-за аккаунта возлюбленной Тейлор Райан на платформе по продаже откровенного контента OnlyFans. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что Бигг начал встречаться с моделью OnlyFans полгода назад. Когда руководство BBC One узнало об этом, то потребовало от него расстаться с ней. На канале опасались, что отношения участника с Райан могут нанести ущерб детям, которые смотрят «Гладиаторов».

«Мне пришлось выбирать между отношениями с Тейлор и работой», — заявил Бигг. В итоге он отказался расстаться с возлюбленной и лишился работы. «Я был шокирован и огорчен тем, что меня решили уволить», — признался телезвезда.

Ранее стало известно, что четыре участника «Гладиаторов» покинули проект из-за тяжелых травм, которые они получили на съемках. У одного из них, в частности, случился разрыв бицепса.

«Гладиаторы» выходят на канале BBC One c 2024 года. Шоу является перезапуском одноименной программы, транслировавшейся на канале ITV в 1990-х и пользовавшейся большой популярностью. В эфире проекта обычные люди соревнуются с профессиональными атлетами в силе, скорости и выносливости.

