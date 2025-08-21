Интернет и СМИ
Участники популярного телешоу получили тяжелые травмы на съемках

Четыре участника британского шоу «Гладиаторы» получили тяжелые травмы на съемках
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: GladiatorsTV.com

Четыре участника популярного британского телешоу «Гладиаторы» (Gladiators) покинули проект из-за тяжелых травм, которые они получили на съемках. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, во время работы над шоу у Мэтта Мурсии, известного под псевдонимом Легенда, случился разрыв бицепса. А Бионик, чье настоящее имя — Мэтти Кэмпбелл, вывихнул на съемках плечо.

Еще одна участница «Гладиаторов» Ливи Шелдон, использующая псевдоним Даймонд, повредила связки коленного сустава. Травму колена выявили и у Каренджит Каур Бейнс, также известной как Афина.

Отмечается, что, несмотря на уход участников из проекта, отрывки с ними покажут в эфире.

«Гладиаторы» — шоу, участники которого соревнуются друг с другом в конкурсах на силу, ловкость и выносливость. Программа транслировалась на британском канале ITV в 1990-х годах и была крайне популярна. Перезапуск проекта состоялся на канале BBC One в 2024 году.

Ранее сообщалось, что звезда «Гладиаторов» Зак Джордж расплакался в эфире канала ITV во время рассказа о сыне, которого не стало вскоре после рождения. По его словам, ребенок родился раньше положенного срока и весил всего 600 граммов.

