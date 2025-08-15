Потерявший сына участник телешоу заплакал в эфире

Участник шоу «Гладиаторы» Джордж заплакал в эфире ITV во время рассказа о сыне

Участник британского телешоу «Гладиаторы» (Gladiators) Зак Джордж стал гостем ток-шоу «Свободные женщины» (Loose Women) на канале ITV и рассказал о сыне, которого не стало вскоре после рождения. Говоря о потере ребенка, он не смог сдержать слез, обратило внимание издание Daily Express.

Во время эфира Джордж и его жена Саманта отметили, что их сын родился раньше положенного срока и весил всего 600 граммов. «Мы были очень взволнованы и напуганы. Врачи были просто потрясающими. Они сразу забрали его, чтобы провести необходимые обследования», — вспомнил отец ребенка.

Специалистам удалось стабилизировать состояние новорожденного, но через несколько дней у него начались осложнения: кровоизлияние в мозг и коллапс легких. Спасти мальчика не удалось. По словам Джорджа, ребенок перестал дышать прямо у него на руках. «Больше всего я сожалею о том, что я боялся взять его на руки. Он был таким маленьким и хрупким, я ни разу не держал его до последнего дня. В тот вечер нам позвонили и сказали, что дела идут плохо», — сказал гость шоу, после чего заплакал.

«Это был единственный раз, когда я смог подержать его на руках, и тогда его не стало. (...) Ни один родитель не должен держать своего ребенка на руках в тот момент, когда он перестает дышать», — добавил звезда «Гладиаторов».

