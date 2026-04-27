18:40, 27 апреля 2026Мир

Ближневосточная страна начала лишать гражданства за поддержку Ирана

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Власти Бахрейна лишили гражданства 69 человек за поддержку Ирана в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщили в МВД страны.

«Лишены бахрейнского гражданства лица, выразившие сочувствие греховным враждебным действиям Ирана и прославлявшие их, а также их родственники», — заявили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран рассматривает предложение США о переговорах. По его словам, Соединенные Штаты в ходе конфликта не достигли ни одной из своих целей.

До этого сообщалось, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Условия предложения подтвердили американский чиновник, чье имя не называется, и еще два осведомленных источника.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

    Нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана

    Названы способы повысить шанс на одобрение автокредита

    Словакия подала иск против решения ЕС по газу

    Все новости
