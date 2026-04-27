Ближневосточная страна начала лишать гражданства за поддержку Ирана

МВД Бахрейна сообщило о лишении гражданства 69 человек за поддержку Ирана

Власти Бахрейна лишили гражданства 69 человек за поддержку Ирана в конфликте с США и Израилем. Об этом сообщили в МВД страны.

«Лишены бахрейнского гражданства лица, выразившие сочувствие греховным враждебным действиям Ирана и прославлявшие их, а также их родственники», — заявили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран рассматривает предложение США о переговорах. По его словам, Соединенные Штаты в ходе конфликта не достигли ни одной из своих целей.

До этого сообщалось, что Иран предложил США сделку, предполагающую открытие Ормузского пролива и перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Условия предложения подтвердили американский чиновник, чье имя не называется, и еще два осведомленных источника.