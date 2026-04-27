15:11, 27 апреля 2026

Деталь с танка пробила стекло фуры и ранила водителя грузовика

Под Тамбовом деталь от танка пробила лобовое стекло фуры и травмировала водителя
Марина Аверкина

Фото: Госавтоинспекция России по Тамбовской области

На 53-м километре федеральной трассы «ТамбовПенза» в Рассказовском округе произошло необычное дорожно-транспортное происшествие с участием танка, сообщает сайт Госавтоинспекции России по Тамбовской области.

Автомобиль Dongfeng с прицепом, управляемый водителем 1980 года рождения, транспортировал негабаритный груз — танк. В процессе движения от него отделилась деталь и отлетела в лобовое стекло грузовика Sitrak с полуприцепом, который двигался по встречной полосе. За рулем находился мужчина 1964 года рождения, который в результате попадания тяжелого металлического фрагмента от танка получил травму. Ее характер не раскрывается, но сообщается, что пострадавший был оперативно доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

В ведомстве напомнили, что согласно пункту 23.2 Правил дорожного движения РФ, на водителе лежит обязанность следить за надежностью размещения и фиксации перевозимого груза как до отправления, так и в пути, во избежание его падения и создания помех для всех участников движения.

