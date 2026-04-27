18:26, 27 апреля 2026Экономика

«Гротекс» подал иск к «Озон Фармацевтике» из-за препарата «Иммунотрезан»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

ООО «Гротекс» обратилось в арбитражный суд с иском о защите патентных прав к ПАО «Озон Фармацевтика», ООО «Атолл» и аптечной сети ООО «Мелздрав 3». Иск размещен в картотеке дел.

Как отмечает Telegram-канал «Право на здоровье», спор связан с двумя патентами. По мнению истца, они относятся к фармацевтической композиции с действующим веществом оксиэтиламмония метилфеноксиацетат, применяемой при производстве препарата «Трекрезан».

Обращение в суд последовало после того, как в гражданский оборот был введен препарат «Иммунотрезан». Представители компании «Гротекс» считают, что обстоятельства производства, регистрации и обращения препарата необходимо проверить с точки зрения патентного законодательства.

Суду предстоит оценить доводы сторон и определить, есть ли основания говорить о нарушении исключительных прав.

