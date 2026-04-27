19:14, 27 апреля 2026

В России научились печь хлеб сроком годности два года

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vicky Ng / Unsplash

Научно-исследовательский институт пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии совместно с Минобороны разработал хлеб, который может храниться в течение двух лет. Об этом рассказал начальник отдела космического питания НИИ Андрей Ведерников, передает ТАСС.

В рамках круглого стола фракции «Единой России» в Мосгордуме под названием «Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики» ученый объяснил, что за основу продукта взяли хлеб, созданный еще в 1960-е и 1970-е годы для космонавтов.

Каких-либо подробностей о составе, технологии и предполагаемой сфере использования хлеба Ведерников не привел, однако, судя по названию мероприятия, речь идет не об отправке хлеба в космос.

С апреля в России заработал новый ГОСТ на хлеб, одним из главных изменений в котором стал отказ от рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети. Впрочем, срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи — 10 часов — сохранился.

