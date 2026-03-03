Реклама

Экономика
14:16, 3 марта 2026Экономика

В России отказались от стандартного веса в новом ГОСТе на хлеб

Росстандарт утвердил с 1 апреля новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 1 апреля в России заработает новый ГОСТ на хлеб, главными изменениями в котором стало разрешение выпекать подовый хлеб овальной формы массой менее 500 граммов, а также отказ от рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ сохраняет срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи — 10 часов. Из ГОСТа были убраны рекомендации по сроку реализации в розничной торговой сети. Ранее они составляли 24 часа с момента выемки из печи.

При этом срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи — 10 часов — сохраняется. Кроме того, теперь допускается выпекать подовый хлеб овальной формы.

Также прописан перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар.

В производстве хлеба по ГОСТу разрешено применять пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель», ферментные препараты, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.

Новый ГОСТ заменит тот, что действовал последние 40 лет — с 1986 года. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей, хотя часть из них, если имеется прямая ссылка в законе, контракте или техрегламенте, обязательны.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной муки и пшеничной выросли и обогнали общую инфляцию примерно в два раза.

