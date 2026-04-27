Известный телеведущий признался в нежелании жить после развода

Ведущий Евгений Папунаишвили признался, что не хотел жить после развода

Известный телеведущий и танцор Евгений Папунаишвили признался, что после развода с женой-итальянкой Салимой Бижабер он не хотел жить. Подробностями он поделился в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Папунаишвили, который расстался с женой в 2020 году, рассказал, что инициатором развода стала супруга. Через полгода после того, как Бижабер сообщила мужу о своем решении, она улетела с их дочерью Софией в Италию.

«Я поминутно помню этот день, когда я их провожал в аэропорт. (...) Впервые мне пришлось проработать с психологом очень многие моменты, потому что у меня просто в какой-то момент, признаюсь, при всем моем жизнелюбии, у меня не было желания жить. Мне казалось, что мир вообще полностью рухнул», — отметил телеведущий. Он также назвал расставание с женой и дочерью адом.

Ранее Папунаишвили прокомментировал обвинения Бижабер в том, что он неоднократно ей изменял. Он заявил, что эти утверждения бывшей супруги не соответствовали действительности.