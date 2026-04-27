Кайли Дженнер снимком топлес анонсировала новую коллекцию собственного бренда

Телезвезда Кайли Дженнер откровенным снимком анонсировала новую коллекцию Khy

Американская телезвезда Кайли Дженнер откровенным снимком анонсировала новую коллекцию собственного модного бренда Khy. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя предпринимательница запечатлена на размещенном кадре топлес. Она позировала перед камерой в мини-юбке и двух кожаных ремнях, прикрывая при этом руками обнаженную грудь.

Кроме того, Дженнер поделилась еще одним кадром с фотосессии. На нем она предстала в вельветовых джинсах песочного цвета, украшенных серебристыми заклепками. Для этого образа бизнесвумен также решила отказаться от бюстгальтера.

В описании к посту знаменитость уточнила, что новая коллекция будет доступна для покупателей 28 апреля.

Ранее сообщалось, что бывшая домработница Кайли Дженнер подала на нее в суд из-за расизма и унижений.