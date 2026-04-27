09:41, 27 апреля 2026Мир

Мерца призвали прекратить давать деньги Украине

Вагенкнехт раскритиковала Мерца за планы по строительству соцжилья на Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Florian Wiegand / picture alliance via Getty Images

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца профинансировать строительство социального жилья на Украине. Об этом она написала в своем аккаунте социальной сети Х.

«Такое не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!» — возмутилась политик.

По мнению Вагенкнехт, правительству Германии следовало бы стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство вместо того, чтобы «тратить огромные суммы денег налогоплательщиков на коррумпированную Украину».

24 апреля Мерц рассказал, что увидел плюс в конфликте на Украине. Как утверждает канцлер, украинский кризис спровоцировал беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, которого не могло бы произойти в мирное время.

