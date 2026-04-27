Мерца призвали прекратить давать деньги Украине

Вагенкнехт раскритиковала Мерца за планы по строительству соцжилья на Украине

Немецкий политик Сара Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца профинансировать строительство социального жилья на Украине. Об этом она написала в своем аккаунте социальной сети Х.

«Такое не придумаешь: в то время как в Германии не хватает 1,4 миллиона единиц доступного жилья, правительство Мерца взяло на себя обязательство строить "доступное социальное жилье" на Украине. Что будет дальше: велосипедные дорожки в Киеве? Хватит уже!» — возмутилась политик.

По мнению Вагенкнехт, правительству Германии следовало бы стимулировать государственное и некоммерческое жилищное строительство вместо того, чтобы «тратить огромные суммы денег налогоплательщиков на коррумпированную Украину».

24 апреля Мерц рассказал, что увидел плюс в конфликте на Украине. Как утверждает канцлер, украинский кризис спровоцировал беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, которого не могло бы произойти в мирное время.