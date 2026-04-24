Мерц нашел плюс в конфликте на Украине

22:13, 24 апреля 2026Мир

Мерц: Конфликт на Украине спровоцировал скачок в развитии военных технологий
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц увидел плюс в конфликте на Украине. О нем он рассказал в ходе неформального саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Кипре.

Как утверждает политик, украинский конфликт спровоцировал беспрецедентный скачок в развитии военных технологий, которого не могло бы произойти в мирное время. Он отметил, что сейчас чувствует гораздо большую уверенность в вопросах безопасности, чем несколько лет назад.

«Сегодня, в начале или в первом-втором квартале 2026 года, я более оптимистичен, чем был еще два-три года назад, потому что вижу, как быстро мы сейчас наверстываем упущенное», — сказал Мерц.

Ранее немецкий канцлер заявил о невозможности немедленного вступления Украины в ЕС. При этом он выступил за более тесное сотрудничество с Киевом в институтах объединения.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Названа дата переговоров между Ираном и США

    В Германии призвали Мерца договориться с Путиным о поставках нефти

    При столкновении автобуса с фурой в Ленобласти погиб человек

    Раскрыто отношение Трампа к главе ФБР после сообщений о его проблемах с алкоголем

    Вероятность применения Францией ядерного оружия для защиты Польши оценили

    Экс-президент Польши выступил с призывом по России

    Трамп возмутился решением Верховного суда США по пошлинам

    Украинские военкомы вышли на охоту за трактористами

    Подсчитано количество иностранных наемников в ВСУ

    Все новости
