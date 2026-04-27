МИД России объявил об ответе на двадцатый пакет санкций ЕС

Россия ответила на двадцатый пакет санкций ЕС новыми въездными запретами

Россия расширила список европейцев, которым запрещен въезд в страну в ответ на двадцатый пакет санкций Евросоюза (ЕС) утвержденный 23 апреля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) России.

Под ограничения попали представители евроинститутов и стран — членов ЕС, которые участвовали в принятии решений о военной помощи Украине. Запрет также коснулся тех, кто выступал за изъятие российских активов, создание «трибунала» против руководства России и введение антироссийских санкций.

В МИД подчеркнули, что деструктивная политика Брюсселя не повлияет на внешнеполитический курс страны. Россия продолжит защищать национальные интересы и участвовать в формировании многополярного мироустройства.

Ранее Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. Еврокомиссия планировала утвердить эти меры еще 23 февраля, однако процесс заблокировала Венгрия.