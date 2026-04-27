13:42, 27 апреля 2026

Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями

Звезды «Трудных подростков» Мила Ершова и Святослав Рогожан стали родителями
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Актеры Мила Ершова и Святослав Рогожан, известные по совместной работе в сериале «Трудные подростки», стали родителями. Об этом пара сообщила в своих аккаунтах в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Молодые родители поделились радостной новостью с подписчиками: у них родился сын Кай. По случаю пополнения в семье Святослав выложил трогательное послание, адресованное Миле.

«Душа моя, спасибо тебе. Я так сильно люблю тебя. Я счастлив быть рядом с тобой, поддерживать тебя, проживать с тобой это чудо — рождения первенца. Я сделаю все, чтобы вы были счастливы», — написал артист.

Ершова и Рогожан познакомились во время учебы, а потом воссоединились на съемках сериала «Трудные подростки» в 2019 году. Молодые сыграли свадьбу в мае 2024 года.

Ранее актер Данила Якушев, известный по роли в сериале «Молодежка», решил жениться на молодой возлюбленной. Избранницей 40-летнего артиста стала 19-летняя девушка.

