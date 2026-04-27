17:12, 27 апреля 2026Экономика

Мировой экспорт СПГ рекордно обрушился из-за конфликта на Ближнем Востоке

ФСЭГ: Поставки СПГ в мире снизились в марте на 6,8 % в годовом выражении
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в марте упали на 6,8 процента в годовом выражении. Это стало самым большим падением с июля 2020 года, подчеркивается в докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), на который ссылается РИА Новости.

Заключительный месяц первого квартала ознаменовался падением до 35,8 миллиона тонн, говорится в материале. Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке: транзит через Ормузский пролив нарушился, что создало проблемы для экспорта из ОАЭ и Катара.

На фоне происходящего страны ФСЭГ на треть — до 11,44 миллиона тонн — сократили объемы поставок природного газа. Отчасти компенсировать этот момент позволило увеличение экспорта СПГ из стран, не входящих в объединение, а также заметный прирост реэкспорта.

Ранее сообщалось, что США обогатились на поставках сжиженного природного топлива (СПГ). По данным американского Минэнерго, общий объем вывоза СПГ из страны в феврале увеличился до 14 миллиардов кубометров, что на 21 процент превысило показатели прошлого года. Ключевым покупателем стал Евросоюз — на страны объединения в последний месяц зимы пришлось 72 процента всего экспорта газа из Соединенных Штатов.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    PlayStation 5 подорожали по всему миру

    Стало известно о смерти профессора ВШЭ в туалете фитнес-клуба в Москве

    Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

    Женщина бросила динамит в спящего бойфренда и лишила его руки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Галкин растратил миллиарды «Роснано»

    Путин присвоил 14-й армии ВВС и ПВО почетное наименование «гвардейская»

    При покупке машины мужчина потерял десятки тысяч долларов

    Россиянок призвали избегать трех деталей в образах на выпускной

    Все новости
