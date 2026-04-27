На Украине сообщили о разрушении одного энергообъекта

Мэр Корюковки Черниговской области Украины Ратан Ахмедов сообщил о разрушении местного энергообъекта. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Разрушен объект энергетики, поэтому возможны перебои с водоснабжением и связью», — рассказал градоначальник.

По словам Ахмедова, в городе также повреждены промышленные предприятия. Других подробностей он не приводит.

19 апреля в Чернигове двое мужчин открыли стрельбу. Уточнялось, что они вели огонь по детям.