04:00, 27 апреля 2026

Найденная в доме вещь не на шутку обеспокоила мать двоих подростков

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: RQ_1st / reddit

Пользовательница Reddit с ником RQ_1st выложила на портале фото найденной ею дома на лестнице прозрачной трубки. Мать двоих детей-подростков дала понять, что ее беспокоит потенциальное применение этой вещи во время употребления наркотиков.

«Она сделана из пластика, оба конца открыты, а с одной из сторон есть отверстие. Я спросила детей, знают ли они, что это такое, но они ответили отрицательно. Поисковая система предположила, что это фрагмент катетера. Сейчас запаха нет, но я определенно чувствовала его изначально», — рассказала женщина, говоря о находке.

Многие пользователи в комментариях подняли автора на смех. «Ваша жизнь, должно быть, невероятно скучна», — саркастично написал один из них. «Будьте осторожны, кажется, ваши дети пьют достаточно воды: это серьезная эпидемия, охватившая всю страну», — едко пошутил другой. «Это соломинка для чая бабл-ти», — предположил еще один комментатор, возвращая дискуссию в практическую плоскость.

«Могу с полной уверенностью сказать: это не то, чего вы опасаетесь. Если бы это была трубка для наркотиков, это отверстие сбоку сделало бы ее совершенно бесполезной, — отметил автор самого популярного комментария. — Более того, самодельные девайсы не бывают такими чистыми: на них были бы расплавленные концы, смола или химический запах. Это отверстие от распылителя или дозатора мыла — ваши дети, скорее всего, уронили и разбили бутылку с чистящим средством».

Ранее мужчина увидел счет несовершеннолетнего сына и узнал о его тайных заработках. Тот достиг значительных успехов как стример и превратил свою комнату в полноценную студию.

