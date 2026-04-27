Названо количество пострадавших от стихии в Московском регионе

В Московском регионе из-за непогоды пострадали 30 человек

В Московском регионе 30 человек пострадали от непогоды. Они получили травмы из-за падения деревьев, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

У некоторых пострадавших диагностированы ушибы головы и переломы конечностей. Они получили травмы в Лыткарино, Люберцах, Мытищах, Подольске и Балашихе.

В столичном департаменте городского хозяйства заявили о 110 упавших в Москве деревьях, также повреждены автомобили. Что касается Подмосковья, больше всего деревьев упало в Щелкове, Королеве, Серпухове и Жуковском. Общее число упавших деревьев в области — 550, а помятых машин — 160.

Снегопады начались в Московском регионе вечером 26 апреля. Всего за сутки на территории Москвы выпала половина месячной нормы осадков. Снег сопровождался шквалистым ветром.