Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:19, 27 апреля 2026

Названы способы повысить шанс на одобрение автокредита

Эксперт Солдатенкова: Для повышения шанса получить автокредит нужен ряд условий
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Несмотря на жесткие условия банков, шансы на одобрение автокредита можно увеличить. Для этого нужно соблюсти ряд условий, рассказала руководитель экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Ее слова приводит газета «Известия».

По ее словам, к сделке нужно подготовиться заранее и, по возможности, накопить более высокий первоначальный взнос. На решение кредитной организации влияют параметры машины. Чаще банки готовы одобрить заем на новый автомобиль или приобретаемый у официального дилера. «В случае с автомобилями с пробегом, особенно при покупке у частного лица, требования могут быть жестче — вплоть до отказа или пересмотра условий уже в процессе сделки», — уточнила она.

Еще важно подготовить документы. «Заранее проверьте кредитную историю, убедитесь в отсутствии технических просрочек и актуальности данных о доходах», — посоветовала Солдатенкова.

Статистика показывает, что 60 процентов россиян не смогут получить автокредиты при нынешних требованиях банков. Чтобы получить одобрение, потенциальному заемщику необходимо зарабатывать как минимум вдвое больше среднего ежемесячного платежа. В феврале 2026-го доля отклоненных заявок на автокредиты достигла 80 процентов.

Как говорил профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук Николай Берзон, копить на покупку машины, откладывая деньги «в тумбочку» — отвратительный способ. Поскольку средства будут обесцениваться из-за инфляции. По мнению эксперта, лучше класть деньги на накопительный счет в банке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok