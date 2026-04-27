Названы три запретных действия при первой помощи человеку с инсультом

Терапевт Аслам: При инсульте нельзя давать человеку еду и питье

Британский терапевт Наиля Аслам и представительница Ассоциации по борьбе с инсультами Эмили Херд рассказали о трех запретных действиях при оказании первой помощи человеку, у которого развивается это смертельно опасное заболевание. Их предостережение опубликовало издание Independent.

Прежде всего, по словам Аслам, нельзя давать человеку никакой еды, питья и лекарств, особенно аспирина. «Во время инсульта пациенты часто испытывают трудности с глотанием, и есть риск удушья и аспирации, когда пища или жидкость попадают в дыхательные пути», — объяснила терапевт. Также она предупредила о смертельной опасности самостоятельных попыток отвезти пострадавшего в больницу — его состояние может резко ухудшиться, и человека будет как минимум трудно вытащить из машины без профессиональной помощи.

В свою очередь, Херд предостерегла от соблазна подождать, пока симптомы пройдут сами собой. «Даже если кажется, что симптомы исчезли и человеку стало лучше, все равно очень важно срочно провести обследование», — заявила она.

Как распознать инсульт и оказать первую помощь, ранее рассказала невролог Галина Чудинская. По словам Чудинской, определить угрожающее жизни состояние поможет простая методика «Узнай инсульт по лицу, речи, руке».