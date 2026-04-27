Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:30, 27 апреля 2026Забота о себе

Названы три запретных действия при первой помощи человеку с инсультом

Терапевт Аслам: При инсульте нельзя давать человеку еду и питье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Британский терапевт Наиля Аслам и представительница Ассоциации по борьбе с инсультами Эмили Херд рассказали о трех запретных действиях при оказании первой помощи человеку, у которого развивается это смертельно опасное заболевание. Их предостережение опубликовало издание Independent.

Прежде всего, по словам Аслам, нельзя давать человеку никакой еды, питья и лекарств, особенно аспирина. «Во время инсульта пациенты часто испытывают трудности с глотанием, и есть риск удушья и аспирации, когда пища или жидкость попадают в дыхательные пути», — объяснила терапевт. Также она предупредила о смертельной опасности самостоятельных попыток отвезти пострадавшего в больницу — его состояние может резко ухудшиться, и человека будет как минимум трудно вытащить из машины без профессиональной помощи.

Материалы по теме:
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022

В свою очередь, Херд предостерегла от соблазна подождать, пока симптомы пройдут сами собой. «Даже если кажется, что симптомы исчезли и человеку стало лучше, все равно очень важно срочно провести обследование», — заявила она.

Как распознать инсульт и оказать первую помощь, ранее рассказала невролог Галина Чудинская. По словам Чудинской, определить угрожающее жизни состояние поможет простая методика «Узнай инсульт по лицу, речи, руке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле заявили о принимаемых в связи с атаками ВСУ на Урал мерах

    Лечащаяся от шопоголизма певица потратила миллионы рублей на украшения

    Подростки попали на ядерный объект в Эстонии и вызвали панику

    Украинский пенсионер получил срок за высказывания о параде Победы

    Ушедший из России концерн установил рекорд продаж машин

    Ким Чен Ын оценил операцию в Курской области

    Названы ключевые партнеры России в сфере ИИ

    Трамп нашел «ловушку» для своих ярых критиков

    Россиянин пойдет под суд за сделанные несколько лет назад фотографии

    Арбалетом и ножами вооружился мужчина для расправы над дизайнером в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok