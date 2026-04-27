В России увеличат сборы с желающих отказаться от гражданства в 12 раз

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о многократном повышении размера пошлин, связанных с пересечением государственной границы России иностранными гражданами, а также с приобретением российского гражданства или выходом из него. Об этом со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева пишет «Российская газета».

Так, сбор за паспорт или отказ от него предполагается поднять с 4,2 тысячи рублей до 50 тысяч, то есть почти в 12 раз, а пошлину за приглашение на въезд — с 960 рублей до 8 тысяч рублей за каждого приглашенного.

Виза для многократного пересечения границы обойдется в 6 тысяч рублей (сейчас — 1920 рублей), а однократная выездная и выездно-въездная виза — в 2 тысячи рублей (сейчас — 1,2 тысячи).

Вид на жительство подорожает в пять раз — с 6 тысяч до 30 тысяч рублей, разрешение на временное проживание — почти в восемь раз, с 1920 рублей до 15 тысяч. Правда, в случае временного проживания в целях образования пошлину поднимут только до 8 тысяч рублей.

Сбор за оформление разрешения на привлечение иностранных работников повысят с 12 тысяч до 15 тысяч рублей. Также предложены две новых пошлины — за замену вида на жительство в связи с утратой (6 тысяч рублей), и за выдачу дубликата разрешения на временное проживание, в том числе в целях образования (5 тысяч рублей).

По словам Груздева, в правительстве ожидают, что дополнительные доходы бюджета от столь существенного повышения пошлин составят 15,8 миллиарда рублей ежегодно. Юрист объяснил, что российские правоохранители проводят значительную работу по рассмотрению заявлений иностранных граждан и несут финансовые затраты, поэтому увеличение сборов выглядит оправданным.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) России объяснила рост пошлин на ввоз товаров, произведенных в недружественных странах, через страны ЕАЭС необходимостью увеличить сборы в бюджет.