19:33, 27 апреля 2026Россия

Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

Марк Леонов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Воевавший за Вооруженные силы Украины (ВСУ) чеченец Хусейн Джамбетов (человек с таким именем и фамилией включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) написал стихи о своем предательстве. Этим и несколькими другими произведениями он поделился в Telegram.

Находившийся в рядах ВСУ с позывным Бандера Джамбетов рассказал в стихах, как воевал против российской армии — этот период своей жизни он описал словами «закалял дух в сражениях», но «не на конях, а на бронетехнике». При этом, по его словам, в рядах противников России он был «как в клетке зверь».

Сквозь гул снарядов, свист свинца,
Я шел дорогами изменника,
Пока не внял зову Отца.
Как долго жить чужой судьбой?
Где Правда, Зло? Вечный бой.
Был воздух смрадом тел отравлен,
Я был в Европе — обесславлен.
Средь тех, кто предал наш уклад,
Кто звал на бой, но сам не рад,
Кто в ресторанах, фраках, лести
Забыл о чести, долге, месте

(орфография и пунктуация сохранены)

Хусейн Джамбетов

В итоге, вняв «зову Отца», Джамбетов отказался от «ресторанов, фраков и лести», скинул «либеральный груз» и перешел на сторону России.

Я — чеченец, я — ваш сын,
Не раб «европ» и не один.
Где совесть, гордость и адат —
Там каждый воин мне как брат.
Сбежав из плена слов и тлена,
Я встал в строю — и нет измены!
С «Ахматом» вместе, в честный бой,
Готов идти своей тропой

Хусейн Джамбетов

Так Джамбетов вернулся к предкам «благодарным и счастливым».

Также в его блоге появились стихотворения, посвященные петуху и «Орде», которую он призвал разрубить «узлы рабства».

Джамбетов воевал против федеральных сил в Чечне (Чеченская республика Ичкерия — запрещенная в России террористическая организация), а также участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в период проведения специальной военной операции, после чего вернулся в Чечню, где избежал наказания и стал блогером. Летом 2024 года Telegram-канал WarGonzo выпустил большое интервью с Джамбетовым, в котором представил его как «боевика-перебежчика». Глава Чечни Рамзан Кадыров обещал помочь вернуться в регион бывшим ичкерийским боевикам и организовать им поддержку адвокатов, если бывшие сепаратисты откажутся от экстремистских взглядов.

Ранее Джамбетов выкладывал в блоге песню бывшего чеченского сепаратиста.

