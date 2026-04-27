02:00, 27 апреля 2026

Полуголые девушки станцевали на похоронах

В Таиланде девушки в купальниках станцевали на похоронах жизнерадостного мужчины
Никита Савин
Никита Савин

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде полуголые девушки станцевали на похоронах по просьбе усопшего. Об этом сообщает Mothership.

Оригинальная церемония прощания состоялась 20 апреля в провинции Накхонситхаммарат. Пользователи сети обратили внимание на произошедшее после того, как увидели ролик, в котором три девушки в купальниках исполнили веселый танец около гроба перед скорбящими родственниками.

Оказалось, что о таком прощании перед смертью просил сам усопший, 59-летний Винидж. У мужчины было тяжелое заболевание, он знал, что скоро его не станет, и не хотел, чтобы похороны были мрачными. Винидж был очень жизнерадостным человеком и считал, что рождение, старение, болезни и смерть — естественные составляющие жизни, а значит и печалиться не о чем.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Беспечный покойник Жена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
Беспечный покойникЖена похоронила мужа ради многомиллионной страховки. Спустя три года его нашли живым
3 июня 2019

Родные и друзья с уважением отнеслись к последнему желанию мужчины и пригласили танцовщиц, чтобы проводить его в последний путь.

Ранее сообщалось, что в Аргентине мужчина, которого считали погибшим, приехал на собственные похороны. Выяснилось, что он провел несколько дней, выпивая с друзьями.

