В Таиланде девушки в купальниках станцевали на похоронах жизнерадостного мужчины

В Таиланде полуголые девушки станцевали на похоронах по просьбе усопшего. Об этом сообщает Mothership.

Оригинальная церемония прощания состоялась 20 апреля в провинции Накхонситхаммарат. Пользователи сети обратили внимание на произошедшее после того, как увидели ролик, в котором три девушки в купальниках исполнили веселый танец около гроба перед скорбящими родственниками.

Оказалось, что о таком прощании перед смертью просил сам усопший, 59-летний Винидж. У мужчины было тяжелое заболевание, он знал, что скоро его не станет, и не хотел, чтобы похороны были мрачными. Винидж был очень жизнерадостным человеком и считал, что рождение, старение, болезни и смерть — естественные составляющие жизни, а значит и печалиться не о чем.

Родные и друзья с уважением отнеслись к последнему желанию мужчины и пригласили танцовщиц, чтобы проводить его в последний путь.

