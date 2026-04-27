19:31, 27 апреля 2026Россия

Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебники по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно соответствующему приказу ведомства, министерство включило пособия в перечень, допущенных к использованию в школах России для учеников 9-11-х классов.

По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, учебник уже прошел федеральную экспертизу.

Ранее Медведев заявил, что новые учебники по обществознанию расширят кругозор и научат российских школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Он также добавил, что заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее».

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Названы ускоряющие старение пищевые привычки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Певица Люся Чеботина отметила день рождения в откровенном наряде

    Ушедший из России автоконцерн объявил крупнейший отзыв в своей истории

    Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с позицией по Косово

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Все новости
