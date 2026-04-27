Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

Минпросвещения включило в федеральный перечень учебники под редакцией Медведева

Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебники по обществознанию под редакцией зампреда Совбеза страны Дмитрия Медведева. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно соответствующему приказу ведомства, министерство включило пособия в перечень, допущенных к использованию в школах России для учеников 9-11-х классов.

По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, учебник уже прошел федеральную экспертизу.

Ранее Медведев заявил, что новые учебники по обществознанию расширят кругозор и научат российских школьников аргументированно отстаивать свою позицию. Он также добавил, что заключительная глава учебника носит название «Россия на пути в будущее».