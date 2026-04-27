Путин сделал заявление по предвыборной кампании в Госдуму

Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в соответствии с законом

Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в строгом соответствии с законом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА новости.

Глава государства сделал соответствующее заявление во время выступления на заседании Совета законодателей.

«Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными. Отражали бы волю наших людей», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что осенние выборы в Государственную Думу пройдут в непростых условиях. По его словам, оппоненты России будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества.