Путин сделал заявление по предвыборной кампании в Госдуму

14:28, 27 апреля 2026Россия

Путин: Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в соответствии с законом
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Предвыборная кампания в Госдуму должна пройти в строгом соответствии с законом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит РИА новости.

Глава государства сделал соответствующее заявление во время выступления на заседании Совета законодателей.

«Предвыборная кампания должна пройти в строгом соответствии с законом, чтобы ее итоги были прозрачными, достоверными и, безусловно, легитимными. Отражали бы волю наших людей», — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что осенние выборы в Государственную Думу пройдут в непростых условиях. По его словам, оппоненты России будут пытаться использовать любую возможность для раскола и дестабилизации российского общества.

