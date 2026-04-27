14:40, 27 апреля 2026Россия

Путин высказался о поддержке участников СВО

Елена Торубарова

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин высказал позицию о поддержке участников специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив о расширении системы особых социальных гарантий. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, на данный момент система особых социальных гарантий для участников и ветеранов боевых действий, членов их семей расширяется и эта работа будет продолжена.

Путин напомнил, что в 2025 году были приняты новые законы в части бесплатного обучения, кредитных каникул для участников СВО, освобождения от ряда пошлин и налогов, повышения доступности социального контракта, в том числе при открытии собственного дела по окончанию военной службы.

«Прерываться, замирать как-то эта работа, конечно, не должна», — заключил президент.

Ранее сообщалось, что в России принято более 140 законов в поддержку участников СВО и членов их семей. В их числе — снижение налогов на имущество, землю, предоставление земельных участков, бесплатное обучение, а также запрет на увольнение в течение одного года с момента возвращения.

