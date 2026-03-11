Реклама

19:00, 11 марта 2026

В России рассказали о новых мерах поддержки участников СВО и их семей

Депутат Бессараб: Мы в режиме нон-стоп принимаем законы в поддержку бойцов СВО
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России принято более 140 законов в поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. О новых льготах для вернувшихся из зоны боевых действий россиян она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, меры поддержки сегодня охватывают все сферы жизнедеятельности человека. К ним она отнесла снижение налогов на имущество, землю, предоставление земельных участков, бесплатное обучение для участников СВО и членов их семей. Также парламентарий напомнила о возможности получить ряд специальностей через центр занятости для адаптации в условиях гражданской жизни после окончания СВО.

Предусмотрены различного рода льготы и гарантии в трудовом законодательстве, то есть сегодня мы ждем ребят, когда они вернутся, чтобы они успешно адаптировались

«Это запрет на увольнение в течение одного года с момента возвращения, ряд социальных гарантий, которые прописаны не только в законодательстве, но и в коллективных договорах. Сегодня многие работодатели идут своим путем и тоже обеспечивают дополнительные соцгарантии. Более 140 законов уже действуют в отношении участников СВО и членов их семьи.
И вместе с тем мы практически в режиме нон-стоп принимаем в Госдуме новые законы в поддержку участников СВО», — сказала Бессараб.

Парламентарий добавила, что в скором времени участники СВО получат возможность бесплатно получать второе среднее специальное образование за счет государства. Также, отметила она, участники СВО по возвращению могут получить специальность, схожую с воинской, и в целом у бойцом есть больше возможностей трудоустроиться, чем у остальных граждан.

Ранее депутат Бессараб ответила на идею запретить россиянам увольняться больше раза в год. Депутат напомнила, что у работодателей есть все возможности для того, чтобы заинтересовывать работников оставаться на рабочем месте.

