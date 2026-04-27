02:14, 27 апреля 2026

Раскрыта новая схема мошенников с переводом денег

РИА Новости: Мошенники начали использовать схему обратного перевода денег
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Мошенники начали переводить на карты россиян деньги, а затем обращаться к ним в мессенджерах с просьбой вернуть эту сумму. О новой уловке рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Просьба вернуть деньги на другую карту напрямую втягивает жертву в преступную цепочку по обналичиванию похищенных средств», — пояснил эксперт.

Он пояснил, что средства, поступившие якобы от неизвестного отправителя, с высокой вероятностью могут быть похищены у другого человека. В таком случае, если получатель вернет этот перевод, он рискует невольно оказаться вовлеченным в схему обналичивания украденных денег и попасть в базу данных Банк России о мошеннических операциях.

Ранее аферисты стали расклеивать поверх настоящих кодов на прокатных самокатах и велосипедах собственные стикеры с поддельными QR-кодами. Если пользователь перейдет по этим ссылкам, то он будет отправлен на фишинговые сайты.

