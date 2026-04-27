Россиянам назвали порядок действий при падении дерева на машину

Депутат Свищев: При падении дерева на машину платить должна УК или ТСЖ

На Москву и Подмосковье обрушился мощный снегопад с сильным ветром, что повлекло за собой падение деревьев на припаркованный транспорт. Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с «Лентой.ру» разъяснил, кто должен платить за ремонт и как действовать пострадавшим, если дерево упало на автомобиль.

«Заплатит тот, кто должен был следить за деревом. Стихийное бедствие не оправдание. Если дерево росло во дворе многоквартирного дома, отвечает управляющая компания (УК) или ТСЖ. Если на тротуаре или у дороги — муниципалитет. Даже при сильном ветре, если дерево было аварийным или засохшим, УК или городские власти обязаны возместить ущерб», — заявил парламентарий.

Свищев изложил четкий алгоритм действий. По его словам, сразу после происшествия нужно вызвать участкового для официальной фиксации факта падения дерева и повреждений машины. Затем сделать подробные фото и видео, найти свидетелей. Полицейский, уточнил депутат, выдаст постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с перечнем поврежденных деталей. После этого необходимо обратиться к независимому эксперту для расчета стоимости ремонта.

Следующий шаг — письменная претензия в адрес управляющей организации. Если компенсацию не выплатят, нужно обращаться в суд, заявил парламентарий.

Он предупредил, что по стандартному полису с опциями «угон» и «ущерб» падение деревьев обычно не является страховым случаем. Если же эта ситуация включена в перечень, ущерб возместит страховая. Взыскивать можно стоимость ремонта, расходы на экспертизу, затраты на юриста и моральный вред. Суды в таких случаях встают на сторону пострадавших, резюмировал депутат.

Ранее доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов объяснил, что обильные снегопады в Центральную Россию и на северо-запад страны принес циклон, образовавшийся в Баренцевом море. Снегопад, обрушившийся на Москву в понедельник, 27 апреля, эксперт объясняет вторжением холодных воздушных масс.

