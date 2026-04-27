16:22, 27 апреля 2026

Россиянам назвали преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи в мае

Алина Черненко

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова назвала преимущества отдыха в Турции по сравнению с Сочи на майские праздники 2026 года. Их она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Первое, на что обратила внимание собеседница издания, — цены. «На первый взгляд, Турция дороже. Тур на двоих в четырехзвездочный отель "все включено" на 10 ночей стартует от 117 тысяч рублей. Сочинская "четверка" на те же даты — от 137 тысяч рублей. Но важный нюанс: в турецкий пакет уже входит перелет, тогда как в Сочи цену на авиабилеты часто добавляют сверху», — пояснила она, добавив, что в среднем бюджетный тур в Турцию обойдется россиянам от 100 до 105 тысяч рублей на двоих.

Кодякова также отметила, что в мае на курортах Анталийского побережья воздух прогревается до плюс 25-28 градусов, а вода в конце месяца достигает комфортных плюс 22-24 градусов. «В Сочи в это время уже плюс 20, но море еще холодное — купаться рискнут только закаленные», — пояснила турэксперт.

Кроме того, по ее словам, аэропорт российского курортного города в мае работает с перебоями — там возможны задержки рейсов и закрытия. Турция в этом плане стабильнее, констатировала она.

Ранее турэксперт Майя Котляр сравнила цены на отдых в Сочи и Турции фразой «мне стало дурно». Она пояснила, что поездка в Бодрум с шикарными отелями all inclusive и высоким уровнем сервиса обойдется дешевле российского курорта.

