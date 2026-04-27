16:31, 27 апреля 2026Экономика

Россияне назвали важнейшие критерии при покупке жилья

«Сигнум»: 53 % россиян хотят купить жилье на долгий срок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Более половины россиян (53 процента) покупают квартиру на срок более 15 лет. О важнейших критериях при выборе жилья граждане рассказали в исследовании девелоперской компании «Сигнум», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Только 23 процента респондентов заявили, что не задумываются о том, сколько лет проведут в новом жилье. 12 процентов готовы обосноваться в приобретенной квартире на 10-15 лет, еще 12 процентов — менее чем на пять лет.

При выборе недвижимости на длительный срок для большинства (41 процент) главным критерием является стоимость и условия ипотеки. Еще 24 процента опрошенных проголосовали за транспортную доступность, 17 процентов — за безопасность района, 12 процентов — за экологию и зеленые зоны, а шесть процентов — за близость поликлиник, школ и другой важной инфраструктуры.

Чаще всего (41 процент) покупатели выбирают вторичные объекты. При этом 29 процентов предпочитают новостройки.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев спрогнозировал, что до конца 2026 года цены на новостройки в России упадут на 30 процентов.

