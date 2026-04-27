Россиянин расправился со знакомым черенком от вил в бассейне колхоза

В Красноярском крае задержали мужчину за убийство знакомого в колхозе

В Красноярском крае задержали мужчину за расправу над знакомым в колхозе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным следствия, 8 января 2008 года в бассейне животноводческого комплекса колхоза Маяк было обнаружено мужское тело с множественными повреждениями. В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установить причастного к преступлению не удалось.

В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК при взаимодействии с оперативными сотрудниками МВД России повторно проанализировали материалы уголовного дела и в ходе дополнительных допросов была получена новая значимая информация.

В результате была установлена причастность к преступлению 64-летнего жителя Ермаковского округа. С ним было проведено исследование с использованием полиграфа, в ходе которого выдвинутая фигурантом версия о его непричастности была полностью опровергнута. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в содеянном.

7 января 2008 года обвиняемый и его знакомый употребляли алкогольные напитки в помещении животноводческого комплекса. Во время застолья пострадавший обвинил мужчину в краже и ссора переросла в драку, в ходе которой фигурант нанес мужчине удар черенком вил в область головы, отчего тот потерял сознание. Затем злоумышленник перенес мужчину в бассейн и скрылся с места происшествия. Травма, полученная потерпевшим, оказалась несовместима с жизнью.

На следующий день фигурант вернулся на место происшествия и сам сообщил в правоохранительные органы об обнаружении мужского тела, пытаясь отвести от себя подозрения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянка разозлилась на двухмесячного ребенка и бросила его об пол.