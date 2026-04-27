Российские войска возобновили штурм населенного пункта близ Сум

«Дневник Десантника»: ВС России возобновили штурм в районе Кондратовки близ Сум

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации возобновили штурмовые действия у населенного пункта Кондратовка близ Сум. Об этом передает Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Кондратовки возобновились штурмовые действия. (...) На данный период идут бои за северные и восточные окраины села», — указано в сообщении.

Отмечается, что боевые действия идут и в районе Корчаковки, что позволит в будущем лишить Вооруженных сил Украины основного логистического маршрута.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Таратутино Сумской области. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».