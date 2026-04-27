Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:58, 27 апреля 2026Бывший СССР

Российские войска возобновили штурм населенного пункта близ Сум

«Дневник Десантника»: ВС России возобновили штурм в районе Кондратовки близ Сум
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации возобновили штурмовые действия у населенного пункта Кондратовка близ Сум. Об этом передает Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Кондратовки возобновились штурмовые действия. (...) На данный период идут бои за северные и восточные окраины села», — указано в сообщении.

Отмечается, что боевые действия идут и в районе Корчаковки, что позволит в будущем лишить Вооруженных сил Украины основного логистического маршрута.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Таратутино Сумской области. Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok