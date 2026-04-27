Российский врач назвала причины роста волос на подбородке у женщин

18:47, 27 апреля 2026

Врач Шелобанова: Волосы на подбородке у женщин растут из-за избытка андрогенов
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», геронтолог Анна Шелобанова назвала россиянкам причины роста волос на подбородке у женщин. Ее комментарий публикует «Доктор Питер».

Появление подобной жесткой растительности, называемое гирсутизмом, преимущественно связано с гормональным дисбалансом, отметила медик. Так, к нему приводят избыток андрогенов — мужских половых гормонов, инсулинорезистентность и синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Кроме того, спровоцировать рост волос в указанной зоне могут проблемы с надпочечниками и возрастные изменения.

«Проблему реально купировать, но подход должен быть комплексным. Сначала необходимо найти причину с врачом — эндокринологом или гинекологом. Он подберет подходящий протокол лечения», — высказалась эксперт о выходе из ситуации.

В марте 2023 года американка Торри Саншайн рассказала о жизни с растущей из-за болезни бородой и прославилась в сети.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

    Все новости
