14:47, 27 апреля 2026

В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

В Самарской области ураганным ветром перевернуло движущийся грузовик
Виктория Клабукова

В Самарской области ураганным ветром перевернуло грузовик с прицепом. Запись с видеорегистратора ехавшей следом машины публикует Telegram-канал Baza.

Авария произошла на трассе М5 в районе села Утевка. Часть прицепа «оторвало» боковым ветром: на кадрах видно, как от удара о проезжую часть он перевернулся и развалился, слетев в кювет. Улетевший прицеп потянул за собой и саму «Газель». Грузовик опрокинулся на бок и также рухнул в кювет. Сообщений о пострадавших нет. Водитель, по словам очевидцев, остался цел и был вынужден собирать разлетевшиеся по полю документы и вещи.

27 апреля в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах региона прогнозируют дождь, грозу, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Ранее в Самаре в разгар урагана на 14-летнюю девочку упало дерево. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Гулявшая вместе с ней девочка выжила, но получила травмы.

