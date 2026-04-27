13:04, 27 апреля 2026Россия

Стало известно о смерти ребенка из-за урагана в российском городе

Shot сообщил о смерти 14-летней девочки в Самаре из-за снесенного ветром дерева
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Enchanted Bulan / Shutterstock / Fotodom

В Самаре 14-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате падения дерева. О смерти ребенка сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, школьницы 14 и 13 лет шли по Нижегородской улице, где от мощного порыва ветра на них рухнуло дерево. Младшая девочка выжила, получив травмы. Ее состояние не уточняется.

27 апреля в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах региона прогнозируют дождь, грозу, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Кроме того, в Московском регионе в ночь на понедельник выпал снег. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Владельцев автомобилей также призвали отказаться от поездок и пересесть на общественный транспорт.

    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Россиянин устроил гонку с висящим на двери инспектором ДПС и попал на видео

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Все новости
