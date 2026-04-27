Стало известно о смерти ребенка из-за урагана в российском городе

Shot сообщил о смерти 14-летней девочки в Самаре из-за снесенного ветром дерева

В Самаре 14-летняя девочка получила несовместимые с жизнью травмы в результате падения дерева. О смерти ребенка сообщил Shot в Telegram.

Как стало известно, школьницы 14 и 13 лет шли по Нижегородской улице, где от мощного порыва ветра на них рухнуло дерево. Младшая девочка выжила, получив травмы. Ее состояние не уточняется.

27 апреля в Самарской области объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах региона прогнозируют дождь, грозу, град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду.

Кроме того, в Московском регионе в ночь на понедельник выпал снег. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Владельцев автомобилей также призвали отказаться от поездок и пересесть на общественный транспорт.