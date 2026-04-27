Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:35, 27 апреля 2026

Самая лютая доносчица России попала на видео

Экс-следовательница из Екатеринбурга написала больше 500 жалоб на знаменитостей
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Самой лютой доносчицей России, по мнению Telegram-канала Mash, стала бывшая следовательница из Екатеринбурга: она написала больше 500 жалоб на знаменитостей и политиков в российские госорганы, а также дошла до прокуратуры Лос-Анджелеса и даже ООН.

На кадрах 40-летняя жалобщица Екатерина рассказывает, что уже пять лет она рассылает свои обращения по разным регионам России в защиту своего кумира артиста Мэрилина Мэнсона. Еще она жалуется на знаменитостей. «Мои обращения стали определенным видом искусства», — признается Екатерина.

Два года жалоб на фильм «Восстание Феникса», который, как она считает, порочит честь музыканта — и она победила: прокат картины в России запретили. Также экс-следовательница жаловалась на певца Шамана, губернатора Калифорнии, Владимира Соловьева, депутата Александра Ильтякова и Екатерину Мизулину. У нее есть обращения и по делу Эпштейна с упоминанием возможных преступлений на Урале, и по мошенникам, которые собирали деньги на подарок Мэнсону. Екатерина также обращает свое внимание на проблемы с капремонтом и жестокое обращение с животными.

На написание одного заявления женщина тратит около пяти минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok