Самая лютая доносчица России попала на видео

Экс-следовательница из Екатеринбурга написала больше 500 жалоб на знаменитостей

Самой лютой доносчицей России, по мнению Telegram-канала Mash, стала бывшая следовательница из Екатеринбурга: она написала больше 500 жалоб на знаменитостей и политиков в российские госорганы, а также дошла до прокуратуры Лос-Анджелеса и даже ООН.

На кадрах 40-летняя жалобщица Екатерина рассказывает, что уже пять лет она рассылает свои обращения по разным регионам России в защиту своего кумира артиста Мэрилина Мэнсона. Еще она жалуется на знаменитостей. «Мои обращения стали определенным видом искусства», — признается Екатерина.

Два года жалоб на фильм «Восстание Феникса», который, как она считает, порочит честь музыканта — и она победила: прокат картины в России запретили. Также экс-следовательница жаловалась на певца Шамана, губернатора Калифорнии, Владимира Соловьева, депутата Александра Ильтякова и Екатерину Мизулину. У нее есть обращения и по делу Эпштейна с упоминанием возможных преступлений на Урале, и по мошенникам, которые собирали деньги на подарок Мэнсону. Екатерина также обращает свое внимание на проблемы с капремонтом и жестокое обращение с животными.

На написание одного заявления женщина тратит около пяти минут.

