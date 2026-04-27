10:05, 27 апреля 2026Россия

Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

Двух школьниц спасли с отрезанного наводнением острова в Красноярском крае
Майя Назарова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Двух школьниц спасли с отрезанного наводнением острова в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «Спасатель».

Юные россиянки накануне находились на острове в поселке Шушенское. Из-за подъема воды в реке Шушь дети оказались отрезанными от суши. Очевидцы по телефону вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели увидели, что уровень воды в Шуше постепенно прибывает. Они провели эвакуацию, перенеся детей на берег. С девочками провели профилактическую беседу и отпустили домой.

В апреле в Красноярском крае были зафиксированы подтопления.

До этого стало известно, что восьмилетняя школьница из Дагестана спасла упавшего под лед мальчика. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина.

