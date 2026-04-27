Школьниц спасли с отрезанного наводнением российского острова

Двух школьниц спасли с отрезанного наводнением острова в Красноярском крае

Двух школьниц спасли с отрезанного наводнением острова в Красноярском крае. Об этом сообщили в пресс-службе отряда «Спасатель».

Юные россиянки накануне находились на острове в поселке Шушенское. Из-за подъема воды в реке Шушь дети оказались отрезанными от суши. Очевидцы по телефону вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели увидели, что уровень воды в Шуше постепенно прибывает. Они провели эвакуацию, перенеся детей на берег. С девочками провели профилактическую беседу и отпустили домой.

В апреле в Красноярском крае были зафиксированы подтопления.

