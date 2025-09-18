Моя страна
Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика

Восьмилетняя школьница из Дагестана Залма спасла упавшего под лед мальчика
Екатерина Ештокина
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская школьница спасла упавшего под лед мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, восьмилетняя жительница Хунзахского района Дагестана Залма гуляла у озера с сестрой. В то же время с санками пришел семилетний сосед. Когда мальчик ступил на лед, поверхность треснула.

Самостоятельно он выбраться не смог. Залма бросилась на помощь и вытащила соседа. За свою храбрость россиянка получила грамоту от председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина.

Когда произошел инцидент, не уточняется.

Ранее в сентябре в России спасли девочку-«дюймовочку». Малышка, весившая при рождении 920 граммов, почти три месяца провела в Областном перинатальном центре Александро-Мариинской больницы, где врачи вместе с матерью боролись за ее жизнь и здоровье.

