В России спасли девочку-«дюймовочку»

В Астрахани девочку-дюймовочку, родившуюся весом 920 граммов, выписали домой
Варвара Кошечкина
Фото: Iryna Inshyna / Shutterstock / Fotodom

В Астрахани домой выписали девочку-«дюймовочку», которая родилась на 31-й неделе беременности и весила всего 920 граммов. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения во «ВКонтакте».

Малышка почти три месяца провела в Областном перинатальном центре Александро-Мариинской больницы, где врачи вместе с матерью боролись за ее жизнь и здоровье. За время пребывания в больнице девочка постепенно набирала силы и прошла все необходимые этапы наблюдения, благодаря чему стала готова к выписке.

Особенную выписку посетили руководитель центра Вера Скрипкина и ее заместитель по неонатологии Иван Ерачин. Они поздравили мать с дочкой и отметили, что случай новорожденной является примером возможностей современной медицины и самоотверженного труда команды специалистов.

Коллектив больницы пожелал семье здоровья и счастья. «Радости, спокойных ночей и самых счастливых моментов рядом друг с другом. Пусть впереди будет только светлое и доброе!» — говорится в сообщении.

Ранее жительница Сургута родила ребенка-богатыря естественным путем и удивила врачей.

    Все новости