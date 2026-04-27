18:51, 27 апреля 2026Мир

Соратники Орбана начали выводить активы за рубеж после поражения премьера

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ближайшее окружение уходящего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приступило к переводу средств за границу после его проигрыша на парламентских выборах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в партии «Фидес».

По данным издания, деньги выводятся в Саудовскую Аравию, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Австралию и Сингапур. Частные самолеты с имуществом соратников Орбана непрерывно вылетают из Вены. Высокопоставленные лица также изучают варианты получения визы в США, надеясь найти работу в организациях, связанных с движением MAGA сторонников президента США Дональда Трампа.

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр обвинил приближенных к Орбану олигархов в попытке скрыть свои богатства, накопленные за 16 лет правления. По его словам, выводятся «десятки миллиардов форинтов», а некоторые семьи уже покинули страну. Мадьяр призвал задержать беглецов и пообещал искоренить коррупцию и кумовство после прихода к власти в начале мая.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, потерпевший поражение на парламентских выборах, заявил, что откажется от депутатского мандата. Он указал, что решил отказаться от парламентского мандата от партии «Фидес», которую он возглавляет. «Сейчас я нужен не в парламенте, а для реорганизации национального партийного движения», — заключил венгерский премьер.

Кроме того, заявил политик, правление партии «Фидес» предложило сохранить за ним должность председателя. Уточнялось, что организация планирует провести съезд в июне.

