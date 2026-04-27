Спецпредставитель Путина рассказал о проигранной Евросоюзом войне

Дмитриев заявил, что ЕС проиграл санкционную войну против Китая

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз (ЕС) начал санкционную войну против Китая, однако выйти из нее победителем не смог. Об этом он написал в социальной сети X.

«ЕС объявил санкционную войну Китаю, которую он уже проиграл», — говорится в сообщении Дмитриева. Так он прокомментировал материал газеты Politico, в котором говорится о предупреждении Китая о последствиях для ЕС после включения китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций.

Ранее Дмитриев заявил, что ЕС и Британию уже в мае накроет энергетический коллапс.