23:26, 26 апреля 2026Мир

Спецпредставитель Путина рассказал о проигранной Евросоюзом войне

Дмитриев заявил, что ЕС проиграл санкционную войну против Китая
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Спецпредставитель российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз (ЕС) начал санкционную войну против Китая, однако выйти из нее победителем не смог. Об этом он написал в социальной сети X.

«ЕС объявил санкционную войну Китаю, которую он уже проиграл», — говорится в сообщении Дмитриева. Так он прокомментировал материал газеты Politico, в котором говорится о предупреждении Китая о последствиях для ЕС после включения китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций.

Ранее Дмитриев заявил, что ЕС и Британию уже в мае накроет энергетический коллапс.

